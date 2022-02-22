مصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم انفاق أي دينار خلال شهر يناير المنصرم رغم تلقيه أكثر من ( 11) مليار دينار

طرابلس 22 فبراير 2022 (وال)- أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري، انفاق أي دينار رُغم تلقي المصرف وغيره من المصارف العاملة في ليبيا البالغ عددها حاليا ( 20 ) مصرفًا لمبلغ قدره ( 11) مليار دينار و(251 ) مليون دينار، كإيداعات (ضرائب ورسوم جمارك، وإيراد عام)، وذلك لعدم ورود أي إذن صرف، عن أي باب من أبواب الانفاق العام من وزارة المالية.

وأوضح المصرف المركزي – في نشرة عل موقعه عبر شبكة المعلومات الدولية – أن إيرادات الدولة خلال شهر يناير الماضي من هذه السنة 2022، قد بلغت (351) مليون دينار، وأن المصرف تلقى ( 10.9 ) مليارات دينار من إتاوات مستحقة على شركات نفطية خلال السنوات السابقة، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهر نفسه (1.4 ) مليار دولار. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال