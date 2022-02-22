مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء يناقش خطة العمل للعام 2022

البيضاء 22 فبراير 2022 (وال)- عقد بمقر مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء، الاجتماع الأول للعام 2022، ضم مديري فروع المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، ومديري الإدارات بالمركز.

هذا وتركز الاجتماع؛ مناقشة خطة عمل المركز للعام 2022 م، وآلية عمل صرف العلاوة البحثية، وآلية عمل البحث العلمي، وعمل شئون الباحثين، وعمل الفروع، ووضع المحطات البحثية المنتشرة في ليبيا؛ خاصة المحطات المعتدى عليها لإعادتها إلى تبعية المركز، خاصة وأن المركز يملك شهادات عقارية تُوثق ملكيتها للمركز، كما يعتبر المركز من أقدم المراكز البحثية في ليبيا وأعرقها. (وال) ع ع/ ر ت

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