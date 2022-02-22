“الحويج” يتابع المراحل المنجزة بالخارطة الاستثمارية

قامَ وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” بعقد اجتماع يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 م بمقر الوزارة، لمتابعة اعداد الخارطة الاستثمارية والمراحل المنجزة وآلية استكمالها.

وقد ناقش الحضور خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه في استكمال الخارطة الاستثمارية وسُبل انجازها، كما تم مناقشة آلية التنسيق والتعاون بين الجهات التابعة وذات العلاقة بإعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية وفق خطة عمل الوزارة لسنة 2022 م الهادفة لتفعيل قطاعات الاستثمار والتجارة ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تطوير البنية التحتية بكافة القطاعات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد الوزير على ضرورة تنفيذ الخارطة الاستثمارية وفق الموارد الطبيعية المتوفرة بكل منطقة وتوزيع المشاريع الاستثمارية بما يحقق التنوع الاقتصادي، واستكمالها في أقرب وقت حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

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