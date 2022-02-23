خاص.. مصادر خاصة تكشف لصدى قرار منح “الحويج” ترقية تشجيعية لبن كثير .. والوزير ينفي لصدى ذلك.. تابع التفاصيل

نفى وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح حصري لصدى الاقتصادية قيامه بمنح ترقية تشجيعية لمدير عام السجل التجاري العام “محمد بن كثير” ، حيث أكد أن ما ورد غير صحيح .

كما قال “الحويج” لصدى الاقتصادية: لا توجد ترقية تشجيعية ، ولم يتم ترشيح “بن كثير” لرئاسة مصلحة السجل التجاري وفق قوله .

وكانت مصادر قد قالت لصدى الاقتصادية أن وزير الاقتصاد رشح مدير عام السجل التجاري العام “محمد بن كثير” لترأس المصلحة ، وأنه سبق له منحه ترقية تشجيعية بناءاً على قرار أصدره يحمل الرقم 537 لسنة 2021 والذي تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه .

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