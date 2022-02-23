الأحوال الجوية توقف صادرات النفط في 4 موانئ نفطية

علمت “218”، من مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط؛ أن الصادرات النفطية قد توقفت جراء تعطل حركة الملاحة البحرية مؤقتًا في أربعة موانئ بمنطقة الهلال النفطي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي “السدرة، البريقة، رأس لانوف، والزويتينة”.

ونوه المصدر إلى أن وقف التصدير سيؤدي إلى تعطيل شحن 2,8 مليون برميل كانت في طريقها للسوق الدولية خلال الساعات المقبلة من مختلف الموانئ، مرجحًا أن تستأنف عمليات التصدير غدًا الخميس.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، حيث أجبرت الظروف الجوية السيئة المؤسسة الوطنية للنفط في الثالث من فبراير الجاري، على وقف التصدير بشكل مؤقت في ستة موانئ هي “البريقة والزويتينة وراس لانوف والزاوية ومليتة والسدرة”.

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