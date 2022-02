لجنة شبكة ليبيا للتجارة تعتمد خطة العمل

عقدت اللجنة العليا لشبكة ليبيا للتجارة، اجتماعها العادي الأول للعام 2022م، مساء الثلاثاء، في مقر شبكة التجارة بمدينة طرابلس.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بصفته رئيسا للجنة العليا، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وهم: رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومستشار وممثل وزير التخطيط، ومدير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية ممثلاً لمصرف ليبيا المركزي، ومدير الإدارة العام للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى مقرر اللجنة العليا.

كما حضر الاجتماع ممثلا عن شبكة ليبيا للتجارة رئيس مجلس إدارتها وأمين السر المدير التنفيذي ومدير عام الشؤون الفنية.

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بأن مواضيع مهمة كانت على طاولة الاجتماع، منها استعراض ومناقشة الإجراءات التنظيمية المطلوب اعتمادها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (681) لسنة 2021م؛ بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة، واستعراض تقرير نشاط إدارة شبكة التجارة للعام 2021م.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي للسياسات العامة، وخطة العمل للفترة ( 2022-2024).

وخلُص الاجتماع إلى إقرار الإجراءات التنظيمية المطلوبة، واعتماد خطة العمل المستهدفة بمراعاة بعض الملاحظات.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي التي تبذلها اللجنة العليا لهذه الجهة كمؤسسة تعنى بتيسير معاملات التجارة الخارجية بمشاركة قطاعات عديدة كالموانئ والغرف والمصارف وغيرها، فضلاً عن اهتمام اللجنة العليا بدعم إدارة شبكة التجارة لتوطين برامج وأدوات التجارة الالكترونية في ليبيا.

