الواردات الليبية من القمح الأوكراني بلغت 43% وتحذيرات من أزمة قمح عالمية بسبب أزمة “كييف”

حذر خبراء في السياسة والزراعة من انعكاس الأزمة الأوكرانية على تجارة القمح في المنطقة، خاصة أن أوكرانيا تعتبر خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.

وتوقع الخبراء أن يمتد الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود، ما يمكن أن يسبب زيادة أسعار القمح العالمية بين 10 و20 بالمئة، حيث تشحن كييف 95 بالمئة من صادرات القمح إلى دول العالم عبر موانئها المطلة على البحر الأسود.

وبلغت قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليار دولار عام 2019، فيما استحوذت مصر على حصة الأسد منها بـ 22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح، فيما تستورد ليبيا 43% من حاجتها من القمح من أوكرانيا، بحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”

وبحسب موقع “عربي 21” فإن روسيا تعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم، وبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 بالمئة عام 2019، وزادت روسيا من صادراتها للقمح 8.5 % عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليارات دولار، كما أنها تخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة؛ بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.

وتعد مصر مستوردا رئيسيا للقمح الروسي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار فيما بلغ إجمالي واردات تركيا من القمح الروسي ومشتقاته بلغت 66% في 2021، بينما كانت حصة أوكرانيا 18.5%.