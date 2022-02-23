“اللموشي” يبحث سُبل التعاون مع السفير التونسي في عددٍ من المجالات المهمة كالتنمية المستدامة وتدفق الاستثمار التونسي داخل ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” اليوم الأربعاء، مع السفير التونسي بدولة ليبيا، وبحضور المدير العام للهيئة “عبد العزيز الشاوش” ومدير إدارة التعاون الدولي “أحمد الصالحي”

تناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون بينهما في عددٍ من المجالات المهمة كالتنمية المستدامة، وكذلك تدفق الاستثمار التونسي داخل ليبيا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي والتونسي.

حيث تم تشكيل لجنة بين الطرفين للأشراف على توصيات المؤتمرات والمعارض المشتركة بين البلدين، وأيضاً إقامة مؤتمر (المنتدى الليبي _التونسي في مجال الصيد البحري) على هامش معرض طرابلس الدولي المقرر إنعقاده في 12/ مارس/2022 وذلك خصوص تحفيز قطاع الثروة البحرية وتوطين الصناعات البحرية في ليبيا بالشراكة مع تونس.

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