اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة تبحث البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال فترة 2022 – 2024 م

اجتمعت اللجنة العليا بشبكة ليبيا للتجارة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ووزارة التخطيط ومصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك.

كما تم استعراض مشروع خطة عمل شبكة ليبيا للتجارة للفترة 2022 – 2024 م بعرض مرئي يتضمن البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة، حيث اطلعت اللجنة العليا بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة على تقرير نشاط الإدارة للعام 2021 م.

وكذلك ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة والإجراءات المطلوب اعتمادها في إطار تنفيذ القرار.

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