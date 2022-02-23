خاص.. بالأرقام والتفاصيل: فريق مشروع السيولة يؤكد أن خزائن فروع المصارف يتوفر بها ما يفوق 2.7 مليار

أوضح فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بتوفر السيولة لدى كافة فروع المصارف التجارية و أقسام الاصدار .

حيث تتوفر أرصدة كبيرة بخزائن فروع المصارف تفوق 2.7 مليار دينار ، منها 491 مليون فروع مصرف الجمهورية و 207 مليون فروع المصرف التجاري الوطني و 213 مليون فروع مصرف الوحدة .

و 106 مليون فروع مصرف الصحاري و 99.5 مليون فروع مصرف شمال أفريقيا و 45 مليون مصرف الخليج الاول الليبي و 23 مصرف التجارة والتنمية و 663 مليون مصرف الأمان و 29 مليون مصرف الواحة و 137 مليون مصرف النوران و 167 مليون المصرف المتحد و 17 مليون مصرف السراي و 215 مليون المصرف الاسلامي الليبي و 134 مليون مصرف اليقين.

و 15 مليون مصرف الاندلس و 86 مليون الوفاء و 13 مليون مصرف التضامن و 29 مليون دينار مصرف المتوسط و 900 ألف دينار مصرف الاجماع العربي و 7 مليون دينار المصرف الليبي الخارجي .

ويؤكد فريق السيولة بأنه سيتم تزويد المصارف التجارية بإحتياجاتها من السيولة بشكل دوري دون توقف لتمكين فروع المصارف من توزيع السيولة على زبائنها .

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