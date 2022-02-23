“تشجيع الاستثمار” تبحث مع السفير التونسي توقيع مذكرة تفاهم

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي ملف تدفق الاستثمار التونسي داخل ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة بطرابلس إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على توصيات المؤتمرات والمعارض بين البلدين.

وتطرق الطرفان إلى مسألة إقامة مؤتمر “المنتدى الليبي – التونسي ” في مجال الصيد البحري على هامش معرض طرابلس الدولي المقرر انعقاده في الـ 12من مارس القادم، والذي يهدف لتحفيز قطاع الثروة البحرية وتوطين الصناعات البحرية في ليبيا بالشراكة مع تونس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تشرف عليها الهيئة في إطار دعم الاستثمار الداخلي والخارجي.

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