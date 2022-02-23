المالية الروسية: نراقب الأوضاع عن كثب في الأسواق المالية

أكدت وزارة المالية الروسية أنها تراقب الأوضاع عن كثب في الأسواق المالية بعد تطبيق القيود الأميركية على الديون الروسية.

وبيّنت الوزارة أنها تعمل حاليًا مع البنك المركزي الروسي، وقد تتخذ تدابير إضافية لتعزيز الاستقرار المالي إن لزم الأمر.

يُشار إلى أن أسعار عقود القمح قد ارتفعت، في الأثناء، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أعلى مكاسب يومية في حوالي ثلاث سنوات؛ بسبب تأثيرات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف من تعطل شحنات الحبوب من البحر الأسود، فيما فرضت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الأولى من العقوبات على روسيا.

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