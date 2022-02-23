“أبوجناح” يتعهد بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية داخل مدينة الزاوية

قام نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مدينة الزاوية وذلك لافتتاح وحدة الكشف عن الأورام بمستشفى الزاوية التعليمي .

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماعًا ضم كل من عميد وأعضاء البلدية، ومدير عام مستشفي الزاوية التعليمي، ومدير عام مستشفى الكلى، ومدير عام مستشفى المطرد، ومدير مركز العزل الصحي بئر هويسة.

تم خلاله التباحث حول سُبل استئناف المشاريع المتوقفة منذ سنة 2013 بمستشفى الزاوية التعليمي، أبرزها، مشروع صيانة غرف العمليات المركزية، ومشروع صيانة الكتلة الشرقية بالمستشفي، ومشاريع صيانة أقسام الكلي والباطنة، ومشروع إنشاء قسم الأمراض السارية، إلى جانب احتياجات المستشفى من أجهزة التشخيص والمعدات الخاصة بوحدة الكشف عن سرطان الثدي.

كما استعرض كل من مدير مستشفى الكلى، ومدير مستشفى المطرد، ومدير مركز عزل بئر هويسة، المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، تعهّد “أبوجناح” بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية داخل البلدية، وتوفير احتياجاتها من مختلف الإمدادات الطبية.

وخلال زيارته التفقدية لأقسام ووحدات المستشفى، استمع إلى ملاحظات مسؤولي الوحدات والأقسام، حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعرض مع الأطباء سير العمل اليومي داخل المستشفى .

كما أكد في الختام على توجه وزارة الصحة لدعم برامج التدريب لتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة ورفع كفاءاتهم.

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