اقتصاد

“الحبري” يبحث مقترح جدول المرتبات الموحد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري اليوم الأربعاء، المقترحات المقدمة من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب ومركز البحوث الاقتصادية ومجلس التخطيط الوطني، حول جدول موحد لمرتبات للعاملين بالوظيفة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى شرح المقترحات وأهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، والذي يسعى إلى إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، حيث وُضعت عدد من المقترحات بشأن جدول المرتبات الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لمناقشته وإصداره بقانون بخصوصه.

واتفق الحاضرون على تكثيف الاجتماعات للخروج بجدول مرتبات، يُحقق العدالة ويرفع الدخل الحقيقي ويتوافق مع إمكانيات الدولة.

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قناة 218 الليبية

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