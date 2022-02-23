“المركز الوطني لمكافحة الأمراض” يقوم بتحديث البروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين عبر المنافذ

قامَ المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتحديث البروتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين عبر المنافذ الحدودية.

ومن أبرز البروتوكولات التي تم تحديثها هي إن الذين تلقوا جرعتين أو أكثر من الطعم المضاد لفيروس كورونا بشرط أن يكون قد مر مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يوما ولا تزيد عن (6) اشهر لن يتم طلب منهم طلب تحليـل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونـا مع الزامهم بلبس الكمامة طيلة فترة الرحلة في حالة السفر داخل ليبيا وكذلك عدم طلب (تحليل PCR) على المسافرين إلى الدول التي لا تشترط هذا التحليل قبل السفر .

اما القادمين إلى ليبيا عدم الطلـب منهم تحليـل (PCR) إلا في حالة اشتباه في احد الركاب يتم اجراء الاختبار السريع في المنفذ .

وفي حالـة الاشخاص الحاصلين على جرعـة واحـدة أو لـم يتلقـوا أي جرعـة مـن اللـقاح يشترط أن يكون تحليل ( RT-PCR) نتيجته سالبة و تفيـد عـدم إصابته بفيروس كورونا ، ويجب أن تكون المدة لا تزيـد عـن(72 ساعة)من إجراء التحليل ، مع التعهد بالالتزام بالعزل الـذاتي لمدة (من 5الى10 يام) في فندق الإقامة.

كما سمح البروتوكول للأطفال دون عمـر(12 عـام) بالدخول لليبيـا بعـض النظـر عـن حـالـة التطعيم بشرط عدم وجـود أعـراض عليهم، وفي حـال وجـود حـالـة اشتباه لـدى أحـد الأطفـال القادمين لليبيا يتم اجراء الاختبار السريع في المنفذ .

وأكد المركز الوطني على المسافرين والقادمين الالتزام بارتداء الكمامة و التباعد الجسدي.

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