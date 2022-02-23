“صنع الله “يتعهد بضم خريجي الدفعة الأولى التابعين لكلية تقنيات الطاقة بإجخرة للمؤسسة

قامَ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، بملاقاة عميد بلدية اجخرة محمد عبد المالك، ومدير المعهد العالي لشؤون الطاقة اجخرة و مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وقد تناول اللقاء، مناقشة حزمة من المواضيع المتعلقة ببلدية اجخرة، وإسهامات المؤسسة عبر إدارة التنمية المستدامة بها، في توفير الاحتياجات الأساسية وفك مختنقات أهالي المنطقة.

كما تعهد “صنع الله” بضم خريجي الدفعة الأولى من قسم الطاقات المستدامة والمتجددة التابعين لكلية تقنيات الطاقة باجخرة، وتمكينهم من العمل في الشركات النفطية خلال الفترة القادمة.

و أكد “صنع الله” أيضًا أن المؤسسة مستمرة عبر إدارة التنمية المستدامة بها، في فك مختنقات وتقديم المساعدات لدعم المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، وفق ما يتاح لها من إمكانيات.

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