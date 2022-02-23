ميناء بنغازي يعلن وصول آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير

وصلت إلى ميناء بنغازي قبل ساعات، سفن تجارية عدة، محملة بسلع وبضائع متنوعة ومحملة أيضاً بحاويات وكميات كبيرة من حبوب القمح والشعير.

ودخلت إلى منطقة الرسو الباخرة “أمينة ام”، التابعة للوكيل الملاحي شركة المضيق، تمهيداً لتفريغ حمولتها المكونة من 11600 طن من حبوب الشعير، ونحو 5000 طن من حبوب القمح.

واستقبلت الفرق الفنية في المرفأ باخرة الحبوب “ماي ماري”، التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان وعلى متنها 18 ألف طن من القمح، كما سبق ذلك وصول السفينة “أم سي اماندا” التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان المحملة بــ273 حاوية من البضائع المتنوعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية