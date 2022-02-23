مقترح جدول المرتبات الموحد على طاولة المصرف المركزي

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ناقش، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، اليوم الأربعاء. مع لجنة التخطيط والمالية بالنواب ومجلس التخطيط الوطني مقترح جدول المرتبات الموحد للعاملين بالوظيفة العامة. والذي سبق وأن أحيل إلى البرلمان لمناقشته وإصداره بقانون بخصوصه.

ووفقا للمصرف المركزي ببنغازي، فقد تطرق الاجتماع إلى شرح المقترحات وأهم المواد الذي تضمنه مشروع القانون، والذي يسعى من خلاله البرلمان إلى إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا. وأشار إلى أنه قد وضعت عدد من المقترحات بشأن جدول المرتبات.

وأضاف المصرف، أنه تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات للخروج بجدول مرتبات يحقق العدالة ويرفع الدخل الحقيقي ويتوافق مع إمكانيات الدولة.