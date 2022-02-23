المؤسسة الوطنية للنفط تولي اهتماماً كبيراً لمشروع تطوير حقل “العطشان “لعدة أسباب !

قامَ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، باجتماع صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز “حسين أبوسليانة”.

وقد ناقشَ “صنع الله ” خلال الاجتماع النشاط العام للشركة، كما تم استعراض مرئي تناول برنامج عمل مراحل التطوير لحقل العطشان والجدول الزمني لحفر الآبار التحديدية، كم تم التطرق إلى خطة الشركة في التطوير والترتيب لعمليات الحفر التطويري وإعداد التوقعات المستقبلية لإنتاج الغاز ليتم تزويد محطة أوباري بالغاز بدلاً من النفط الخام.

كما أكد “صنع الله” أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لمشروع تطوير حقل “العطشان” وتضعه ضمن أولوياتها، لعدة أسباب أبرزها الاستمرار في حرق 18 ألف برميل يومياً من خام الشرارة لتزويد الوقود البديل لمحطة كهرباء أوباري ، وهو ما يؤدي إلى خسارة نصف مليار سنوياً في ظل أسعار النفط الحالية، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء.

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