خاص.. وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (157) بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة .

حيث أن رسوم شهادة مزاولة تجارة في سلعة معينة 10 دينار ، وشهادة الاعفاء الجمركي 100 دينار، وشهادة التعريف التجارية والمالية 10 دينار، وشهادة بخصوص التأشيرة أو استخراج جواز سفر 10 دينار .

وشهادة منشأة الأصل البضاعة 4 من ألف من قيمة الفاتورة كحد أدنى 100 دينار و1000 دينار للشهادة للسلع السيادية كالنفط ، و2.5 من ألف من قيمة الفاتورة وكحد أدنى 100 دينار لمنتجات الشركة الليبية للحديد والصلب ، و7.5 دينار للطن الواحد المخردة المصدرة بجميع أنواعها بحسب القرار .

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