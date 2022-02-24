ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 24 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 24 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5982 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1725 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2113 دينار، والليرة التركية 0.3265 دينار، والدولار الكندي 3.5983 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2256 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2519 دينار، والدينار التونسي 1.59 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4855 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 24 فبراير 2021: