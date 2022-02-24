عقب إعلان روسيا غزو أوكرانيا.. برميل النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

أخبار ليبيا 24

تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 100 دولار، الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، صباح اليوم الخميس. بنسبة تقارب 5% إلى 96.70 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل. واستمر في الارتفاع خلال تعاملات اليوم ليقفز فوق 98 دولارا.

في حين ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.14% إلى 101.13 دولار للبرميل تسليم أبريل القادم. واستمر في الصعود ليتجاوز 103 دولار للبرميل خلال تداولات اليوم.

وتعد روسيا منتج رئيس للنفط الخام، إذ تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل. وهي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن “عمل عسكري خاص” في شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريانوفستي عنه القول إن الهدف هو “نزع سلاح” أوكرانيا وليس الاحتلال.