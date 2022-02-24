سبوتنيك: أزمة كبيرة في الوقود تشهدها مدن شرق البلاد

قالت وكالة سبوتنيك اليوم الخميس إن المنطقة الغربية تشهد أزمات متعددة في نقص الوقود التي أعتاد المواطن على الوقوف في طوابير للحصول على الوقود ولكن من الغريب أن تحدث هذه الأزمة في مدينة بنغازي ومدن شرقي البلاد.

وأضافت سبوتنيك شهدت مدن ومناطق شرقي البلاد في ليبيا أزمة كبيرة في نقص وقود السيارات جاءت هذه الأزمة قبل أيام ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة حيث تسببت هذه الأزمة في قفل محطات الوقود وتكدس السيارات في حالة ازدحام لم تشهدها المنطقة منذ فترة.

وأوضحت سبوتنيك إن الظروف التي تمر بها البلاد من أزمات أصبحت الطوابير اليومية جزء أساسي من حياة المواطن الليبي فلم يقتصر الأمر على طوابير الوقود، حيثُ يقف المواطن في طوابير طويلة في البنوك للحصول على الخبز ولإتمام الإجراءات الشخصية في الدولة ومنها الحصول على جواز سفر وفقا للوكالة .

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