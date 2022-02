بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2014

قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% قبل أن تتراجع بشكل طفيف بفعل أنباء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وواصلت أسعار النفط العالمية الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر الإمدادات بتطورات الأوضاع في أوكرانيا، ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2014.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.65% إلى 99.15 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 8.17% إلى 104.75 دولارات للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود “برنت” قراءة فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، إذ بلغت 105.75 دولار للبرميل.

وتعد روسيا أحد أبرز منتجي النفط في العالم، ويتخوف المستثمرون من تأثر الإمدادات في تطورات أوكرانيا.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.49%، هذا وارتفع الذهب الفوري، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أصل آمن، بنسبة 1.81% في آخر تداول عند 1.942.01 دولار.

وجاء ذلك، بعدما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجومًا على أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد شهور من التعزيزات العسكرية على طول الحدود المشتركة بينهما، كما أتى الهجوم بعد أيام من اعتراف زعيم الكرملين رسميًا باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

