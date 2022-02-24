الحبري يبحث مع الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط مقترح توحيد المرتبات

بحث نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، مع هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث الاقتصادية؛ جدولاً موحدًا لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر المصرف في مدينة بنغازي؛ إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا للمرتبات.

وأشار المكتب الإعلامي للمصرف المركزي إلى وضع عدد من المقترحات بشأن المرتبات الموحدة من قبل مجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث الاقتصادية.

يذكر أن هذا الاجتماع يعد هو الثاني تواليًا عقب اجتماع مشابه ضمّ الحبري أعضاء من مجلس التخطيط بمجلس النواب وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سند الحاسي.

وفي وقت سابق؛ عبّر رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة في مجلس النواب عمر تنتوش في جلسة عامة للبرلمان عن صعوبة اعتماد جدول مرتبات موحد خلال الأشهر المقبلة بسبب وجود 35 جدول مرتبات مختلف تخص عددًا من القطاعات، مبينًا أن مسألة توحيدها تحتاج إلى وقت كبير لتدقيقها ودراستها والبحث في آليات توحيدها.

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