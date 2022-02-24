الاقتصاد العالمي يغلي على وقع التوتر الروسي الأوكراني

شهدت الأسواق تقلبات عنيفة الخميس على إثر تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فبينما ارتفعت أسعار النفط والذهب والغاز الطبيعي والمعادن، تراجعت مؤشرات البورصات الرئيسة في آسيا والمنطقة العربية والعقود الآجلة لأوروبا وأمريكا، وفقدت أسواق العملات المشفرة أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها.

وقفزت أسعار القمح والذرة بنسبة 6% و تم إيقاف التداول عليها لأكثر من ساعة في بورصة شيكاغو وسجل القمح أعلى مستوياته منذ 2012؛ مما يزيد المخاوف من تسريع التضخم العالمي.

وحققت أسعار النفط والغاز مكاسب في أسواق السلع حيث قفز سعر الغاز في أوروبا بنحو 30% إلى 83 مليون متر مكعب وهو أعلى مستوى في شهرين، و برنت بلغ 103 دولارات للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6% ليصل إلى 98,4 دولارًا.

في الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% ليصل إلى 1972 دولارًا للأونصة وأعلى مستوى منذ عام بينما هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في 6 أعوام وتراجع الروبل 3,6 % مقابل الدولار إلى 84,0750 بعد دقائق من الفتح.

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