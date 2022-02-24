نشرة حركة السفن التجارية في ميناء بنغازي خلال هذا الأسبوع

بنغازي 24 فبراير 2022 (وال) _ أفاد رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانىء السيد (سمير النبال) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن ميناء بنغازي البحري، استقبل خلال هذا الأسبوع عدد من السفن التجارية التي تحمل بضائع وسلع.

وأوضح “النبال” خلال نشرة مفصلة، أن السفينة (ام سي اوليفا) القادمة من تركيا كانت تحمل 34 حاوية بضائع، والسفينة (سيدرا حليمة) قادمة من تركيا وعليها 53 حاوية، و السفينة (مو) قادمة من اليونان وعلى متنها 250 حاوية،

وتابع: رست السفينة (إ اف الدرا) قادمة من بورسعيد محملة 461 حاوية، و السفينة (سينغ) قادمة من تركيا عليها 130 حاوية بضائع، إلى جانب الناقلة (أنوار النصر) قادمة من إيطاليا وتحمل 23.350 طن من وقود البنزين.

وأكمل “النبال”: رست أيضاً الناقلة (كيب بريدلي) القادمة من اليونان وتحمل 32.980 طن من وقود الديزل، و الناقلة (تازربوا) القادمة من زويتينة، وتحمل عدد 1645 طن من غاز الطهي، بالإضافة إلى ناقلة (التحدي) قادمة من زويتينة تحمل 1700 طن من غاز الطهي، و ناقلة (كريستان مارسك) القادمة من إسبانيا، وتحمل 30.600 طن من وقود البنزين . (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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