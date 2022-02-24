المشروعات المتوقفة وتنفيذ شبكة للصرف الصحي وإستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية محور اجتماع الدبيبة مع بلدي تاجوراء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء اجتماعاً ، مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء، وذلك برفقة عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة.

تناول الاجتماع مناقشة والاستماع لشروح من قبل البلدية للمشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس، إلى جانب المشروعات المتوقفة والتي يتم العمل على استئناف العمل بها والتي تشمل سوق الخضروات، وكذلك تنفيذ شبكة للصرف الصحي، بالإضافة لإستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على إمتداد طريق الشط.

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