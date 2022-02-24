اقتصاد

مصر تمدد الموعد النهائي لمناقصة شراء قمح

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مددت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة لشراء قمح لمدة ساعة، بسبب قلة إقبال المصدرين الراغبين في المشاركة بفعل الأزمة الأوكرانية.

وذكر متعاملون أن الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب، تلقت عرضاً واحداً لشراء ستين ألف طن من القمح الفرنسي مقابل 399 دولاراً للطن، على أساس تسليم ظهر السفينة في مناقصة دولية.

وارتفعت أسعار القمح والذرة بشكل كبير، إذ تُشكل أوكرانيا رابع مُصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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