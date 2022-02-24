وزير الإسكان يعلن عن مشروعات طرق بقيمة 220 مليون دينار ببلدية سوق الجمعة

طرابلس 24 فبراير 2022 (وال)- أعلن وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي اليوم الخميس، أن الحكومة خصصت 220 مليون دينار لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق ببلدية سوق الجمعة.

وقال الغاوي في كلمة باحتفالية بلدية سوق الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة فبراير، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار جملة من القرارات لتنفيذ 153 مشروع لحل المختنقات بالبلدية، من ضمنها مشاريع في مجال الطرق تقدر بحوالي 220 مليون دينار.

وأوضح الغاوي أن من بين مشاريع الطرق التي سيتم صيانتها وإنشائها هي، طريق العمروس، وتوسعة طريق 11 يونيو وطريق الـ2000، وطريق عرادة وطريق شرفة الملاحة.

وكشف وزير الإسكان عن تخصيص رئاسة الوزراء لمعسكر “العواشير” بمساحة 13 هكتار، لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي على مساحة 10 هكتارات، فيما ستخصص الهكتارات الثلاث الأخرى بالتساوي، لإنشاء ملعب لكرة القدم لأحد أندية سوق الجمعة، ومدرسة ومبنى للبلدية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد زار اليوم بلدية سوق الجمعة، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة للوقوف على احتياجات البلدية، والمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها البلدية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير. (وال)

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