مصرف الأمان: كل إجراءات فتح الحساب ستكون عن بعد قريباً

نشر مصرف الأمان بأنه قريبا سيبدأ بتزويد جميع فروعه بآلات كيوسك التي توفر خدمة الكستمور انبوردينق Customer Onboarding، لفتح حساب أونلاين وذلك بوضع جواز السفر على شاشة الماسح اليمنى والذي يتم نسخه بالاضافه إلى التقاط صورة لحظية لصاحب الجواز، حيث تتم مقارنه صورة صاحب الجواز بصورته الشخصية Facial recognition ويتم نسخ جميع بياناته في نماذج المصرف كما يطلب توقيع إلكتروني.

كما تقوم المنظومة بالتحقق من سلامة جواز السفر عن طريق منظومة جوازات السفر العالمية و قراءة جميع بيانات العميل المدرجة في الجواز و نسخها على عقد الزبون و ادراجها في منظومة المصرف دون الحاجة لادخال البيانات يدويا.

وأشار المصرف إلى أنه يتم طلب من العميل فقط اضافة رقم هاتفه ورقمه الوطني، و يصل للزبون “OTP” كلمة المرور لمرة واحدة و ذلك للتحقق من فاعلية و صلاحية رقم الهاتف المدرج و التحقق من ان الشخص الذي أمام الآلة هو نفسه الحامل للهاتف الجوال.

كما يتم بعد ذلك صرف رقم للعميل بالاضافة إلى رقم مرجعي لطباعة البطاقه كما يصرف له اسم مستخدم وكلمه مرور لإستعمال الصيرافة وكل ذلك يتم عن طريق رسائل نصية تصله على رقمه المدرج في المنظومة.

وأكد المصرف أيضاً إنه يتم طباعة المستندات للتوقيع عليها وحفظها ضمن الملفات.

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