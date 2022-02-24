“ناسداك” يهبط أكثر من 3% عند الفتح بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

تأثرت مؤشرات البورصات العالمية بعد أن دخلت روسيا في “غزو شامل” لأوكرانيا، حيث هبط المؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت أكثر من 3% عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الخميس.

وهوى مؤشر ناسداك بذلك إلى أكثر من 20 % من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في شهر نوفمبر الماضي 2021 – وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء ووكالات دولية أخرى.

يشار إلى أن المؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض إلى 0.91 % في بداية جلسة التداول إلى 32830.33 نقطة، ليهبط أكثر من 10 % من مستوى إغلاقه القياسي المسجل في الرابع من يناير 2022، فيما بدأ المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 القياسي الجلسة منخفضاً 1.65 % إلى 4155.77 نقطة، في حين هوى ناسداك 3.45 % إلى 12587.88 نقطة وقد زادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.

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