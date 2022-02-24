“القيب” يصدر قراراً بشأن الضوابط الجديدة لأعضاء هيئة التدريس

وقع وزير التعليم العالي “عمران محمد القيب”على قرار 32 لسنة 2022 بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس.

حيث نص القرار على صرف مقابل الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية التي يتقلدها يستوجب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة ( أستاذ مساعد – استاذ مشارك – أستاذ ) . الإشراف على رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراه بواقع (4) طلاب بالجامعات أما بدرجة (محاضر – محاضر مساعد) يجب أن يقدم مقترحاً بحثياً بمركز البحوث بالجامعة أو إلى أي مركز بحوث معتمد في الدولة الليبية حسب تخصصه.

كما نص القرار على أن يستوجب على عضو هيئة التدريس بدرجة ( أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ )، الإشراف على رسائل واطروحات طلبة الدراسات العليا بواقع (7) طلاب بالأكاديمية الليبية وفروعها.

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