“صنع الله” يؤكد على أن المؤسسة تعطي الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “ليبومارك” علي امسلم والمدير التجاري لمجموعة “جبل الفلكسي” التابعة لمجموعة “ليبومارك” عمر أبو شعالة.
تناول الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص الوطنية في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، حيث قدم من القطاع الخاص عرضاً يحوي شرحاً مقتضباً عن نشاطاتهم وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.
ومن جهة بين صنع الله على أن إنتاج الطاقة في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وأن معظم أعمال الحفر تقوم بها شركات خاصة، إضافة للخدمات البترولية والتموين، معرجاً على دور القطاع الخاص خلال السبعينيات، حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل والأعمال الفنية الأخرى يقدمها القطاع الخاص الوطني إلى أن تقلص دوره بعد ذلك، مؤكداً بأن المؤسسة على أن الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي، وأن الفرص متاحة لجميع الشركات بدون استثناء مع مراعاة توفير معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى الأسعار التنافسية.
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