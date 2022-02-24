“صنع الله” يؤكد على أن المؤسسة تعطي الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “ليبومارك” علي امسلم والمدير التجاري لمجموعة “جبل الفلكسي” التابعة لمجموعة “ليبومارك” عمر أبو شعالة.

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص الوطنية في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، حيث قدم من القطاع الخاص عرضاً يحوي شرحاً مقتضباً عن نشاطاتهم وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.

ومن جهة بين صنع الله على أن إنتاج الطاقة في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وأن معظم أعمال الحفر تقوم بها شركات خاصة، إضافة للخدمات البترولية والتموين، معرجاً على دور القطاع الخاص خلال السبعينيات، حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل والأعمال الفنية الأخرى يقدمها القطاع الخاص الوطني إلى أن تقلص دوره بعد ذلك، مؤكداً بأن المؤسسة على أن الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي، وأن الفرص متاحة لجميع الشركات بدون استثناء مع مراعاة توفير معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى الأسعار التنافسية.

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