مرصد الفلاحة التونسي: احتياطي الحبوب يكفي حتى يونيو المقبل

كشف المدير العام للمرصد الوطني للفلاحة في تونس، حامد الدالي، عن نجاح وزارة الفلاحة في الانتهاء من تقديم طلبات شراء الحبوب المستوردة من أوكرانيا و روسيا، قبل اندلاع الأزمة الحالية.

وأضاف الدالي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، الخميس، أن الواردات الروسية الأوكرانية من الحبوب تمثل نصف حاجة تونس سنويًا التي بات الاحتياطي لديها آمن حتى يونيو المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف موسم الحصاد الصيفي.

وتغطي أوكرانيا و روسيا اللتان تعشيان الأزمة العسكرية، حاليًا، ثلث حاجة العالم من الحبوب من بينها المنطقة العربية، الأمر الذي دفع الأسعار الدولية للحبوب إلى ذروتها خلال عشرة سنوات وقفزت بنسبة 6%.

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