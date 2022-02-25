اقتصاد

صنع الله: للقطاع الخاص أولوية في تنفيذ المشروعات النفطية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص المحلية في تنفيذ جزء من المشروعات التي تسعى المؤسسة لها؛ بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار صنع الله إلى أن إنتاج الطاقة في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وأن معظم أعمال الحفر تقوم بها شركات خاصة، إضافة للخدمات البترولية والتموين.

وأضاف أن المؤسسة تعطي الأولوية للشركات المحلية الليبية لتنفيذ عديد المشروعات المهمة بقطاع النفط الليبي، وأن الفرص متاحة لجميع الشركات دون استثناء، مع مراعاة توفير معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى الأسعار التنافسية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المؤسسة ضم أعضاء مجلس الإدارة بحضور رؤساء مجلس إدارة مجموعة ليبومارك والمدير التجاري لمجموعة جبل الفلكسي والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستشارات البترولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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