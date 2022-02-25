“البريقة لتسويق النفط” تفيد بأن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية

قامت شركة البريقة لتسويق النفط بمتابعة الإعلان الذي نشرته شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي، والذي أعلنت فيه بأن شركة البريقة لتسويق النفط قررت إيقاف تزويد كافة محطات توزيع الوقود التابعة لشركة الشرارة بدون مبرر وإن الوضع القانوني لشركة الشرارة سليم .

كما أفادت الشركة بأن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني لشركة الشرارة الذهبية ، ومن منطلق المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها فإن شركة البريقة لتسويق النفط تنأي عن أي صراعات قائمة وأنها في تواصل مستمر مع الجهات السيادية وتعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها لتطبيق صحيح القانون.

كما طمئنت الشركة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة بمخازنها وإنها قد إتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن، وذلك برفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى الأربع والعشرون ساعة وبما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي مختناقات أمام محطات توزيع الوقود حتى يتم تسوية الأوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً.

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