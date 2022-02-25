اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين “المالية” والبنك الإسلامي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووفق بيان للوزارة فإن المذكرة تستهدف إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للسوق المحلي

وأضاف البيان أن مجموعة البنك الإسلامي ستساعد ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسات والإدارات في مجال الحوكمة الإدارية والمالية.

ونصت بنود الاتفاق على دعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية إلى جانب بنود أخرى عدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والعدالة الجنائية، فيما لم تضيف وزارة المالية أي تفاصيل أخرى عن المدة الزمنية للمشروعات أو القيمة المالية التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير بنود الاتفاق.

يُذكر أن ليبيا انضمت إلى البنك الإسلامي للتنمية كعضو مؤسس في عام 1974 ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على أول عملية للتنمية للبنك في ليبيا سنة 1980، بينما تمت الموافقة على أحدث عملية تنمية لصالح ليبيا في سنة 2017.

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قناة 218 الليبية

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