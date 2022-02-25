توقيع مذكرة تفاهم بين “المالية” والبنك الإسلامي

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووفق بيان للوزارة فإن المذكرة تستهدف إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للسوق المحلي

وأضاف البيان أن مجموعة البنك الإسلامي ستساعد ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسات والإدارات في مجال الحوكمة الإدارية والمالية.

ونصت بنود الاتفاق على دعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية إلى جانب بنود أخرى عدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والعدالة الجنائية، فيما لم تضيف وزارة المالية أي تفاصيل أخرى عن المدة الزمنية للمشروعات أو القيمة المالية التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير بنود الاتفاق.

يُذكر أن ليبيا انضمت إلى البنك الإسلامي للتنمية كعضو مؤسس في عام 1974 ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على أول عملية للتنمية للبنك في ليبيا سنة 1980، بينما تمت الموافقة على أحدث عملية تنمية لصالح ليبيا في سنة 2017.

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