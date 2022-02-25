البريقة لتسويق النفط تعلن عن إيقاف التزويد على المحطات التابعة لشركة الشرارة الذهبية بكافة المدن الليبية

أعلنت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية عن انتهاء كافة الأجسام التي كانت تدعي بأنها من يمثل الشركة، وذلك بناء على الحكم القضائي النهائي، وكذلك القاضي بشطب وبطلان المستخرجات التجارية الصادرة عن السجلات التجارية ( مصراتة، الزاوية، أبوسليم ) وتبوث الصفة للمستخرج التجاري رقم ( 03924 ) طرابلس ساري المفعول.

كما قررت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 إيقاف التزويد على المحطات التابعة لشركة الشرارة الذهبية بكافة المدن الليبية، بدون مبرر مع العلم بإن شركة البريقة تعتبر المورد الوحيد للمشتقات النفطية وهي المختصة في هذا الشأن وفقًا للاختصاصات المسندة اليها بناء علي القرارات الصادرة في الخصوص.

حيث أصبحنا عاجزين على تزويد المحطات التابعة لشركة الشرارة الذهبية بالوقود واقفالها أمام المواطنين الكرام، كما تخلي إدارة الشركة أي مسؤولية في حال وجود ازدحام قد يحدث.

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