الشرارة تغلق محطاتها للوقود وتحمل البريقة مسؤولية وقف إمداداتها

أعلنت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية توقف تزويد المحطات التابعة لها بالوقود واقفالها أمام المواطنين بشكل كامل بكافة المدن الليبية.

وأضافت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك “، أنها تُخلي مسؤوليتها حالة حدوث أي ازدحام نتيجة قرار الإيقاف.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن السبب يعود لبعض الإجراءات التي اتخذتها شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التزويد على المحطات التابعة لشركة الشرارة الذهبية “الجمعة” على خلفية المستخرجات التجارية الصادرة عن السجلات التجارية في مستودعات التوزيع الرئيسية “مصراتة، الزاوية، أبوسليم”.

واعتبرت أن الإجراء الذي اتخذته البريقة دون مبرر مخالفٌ للوضع القانوني للشركة، فيما يتعلق بالسجل التجاري لها، بحسب نص البيان.

وأكدت أن شركة البريقة هي المورد الوحيد للمشتقات النفطية وهي المختصة في هذا الشأن وفقًا للاختصاصات المسندة إليها بناءً على القرارات الصادرة بالخصوص.

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