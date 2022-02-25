“نوفا”: الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير على الأمن الغذائي للبلدان العربية

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء الجمعة، إن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا سيكون لها تأثير عميق ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا على الأمن الغذائي لبلدان الشرق الأوسط الكبير.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته، مواجهة أكثر من نصف مليار شخص، من المغرب إلى إيران، مخاطر ارتفاع تكلفة الخبز إلى الضعف أو ثلاث أضعاف، وهي سلعة تسببت في أعمال شغب في البلدان العربية حتى في الآونة الأخيرة، سبب بسيط للغاية هو أسعار الحبوب العالمية.

وبحسب توقعات الوكالة، فإن نسبة أسعار القمح ستزيد لتصل إلى 80-100 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، بحيث بلغت أسعار القمح العادي صباح الجمعة الـ25 من فبراير إلى 311 يورو للطن، بزيادة أكثر من 40 يورو مقارنة بالشهر الماضي.

وأضافت الوكالة، بأن خبراء الصناعة لاحظوا ما لا يقل عن أربعة عوامل حاسمة، الأول مرتبط بارتفاع مفاجئ في أسعار الحبوب في المستقبل القريب، بسبب إغلاق “صنبور” البحر الأسود؛ والثاني، على المدى المتوسط إلى الطويل، يتعلق بحصاد عام 2021 في أوكرانيا، والذي قد يكون ضئيلًا أو معدومًا نظرًا لأن معظم الزراعات تتركز في الشرق، حيث توجد حرب.

والأمر الثالث يتعلق بالأسمدة والمعادن للأسمدة، وهما سلعتان تعتبر روسيا أكبر مصدر لهما في العالم؛ ويتعلق الرابع بالتخفيض التدريجي لقيمة العملات المحلية، وهي ظاهرة تتعرض فيها دول عديدة لخطر المعاناة من تأثير أكثر تدميراً، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستتعرض لجميع مخاطر هذه الأزمة، أكثر من أوروبا نفسها.

يذكر بأن أوكرانيا التي تعتبر خامس منتج للحبوب في العالم، تتعرض لغزو روسي بدأ الخميس.