بعد أن قفزت بسبب الحرب في أوكرانيا.. أسعار النفط تتراجع بـ0,3%

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، بعد زيادات حادة خلال جلسة التداول بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل ب 0,3 % إلى 98,75 دولارًا للبرميل بعدما قفز إلى 101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو بـ 0.4 % إلى 98,75 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بـ 0,3 % إلى 92,51 دولارًا للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95,64 دولارًا.

ودفع غزو روسيا لأوكرانيا الخميس الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها يوم الأربعاء لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في أبريل المقبل.

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