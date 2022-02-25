سفارات دول غربية في ليبيا تُحذّر من تسييس مؤسسة النفط

حثت سفارات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا لدى ليبيا في بيان مشترك لها -اليوم الجمعة- كافة الجهات الفاعلة في الملف الليبي على احترام “وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها واستقلاليتها”- وفقاً لما جاء في البيان الصادر اليوم الجمعة.

كما دعا البيان الذي نشرته السفارة البريطانية واطّلعت 218 على نسخة منه، إلى “الحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة”، بحيث يعود “عدم انقطاع عمليات المؤسسة بالفائدة على جميع الليبيين” – حسب وصف البيان.

وقدّرت سفارات الدول الخمس الموقعة على البيان “التزام المؤسسة بتحسين مبدأ الشفافية المالية”، محذرةً من “الأعمال التي تقوض المؤسسة”.

وأشارت السفارات في بيانها إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعددة بالخصوص، والصادرة في أعوام 2014 و 2015 و 2018 و 2021 بالخصوص.

وخلص بيان السفارات إلى التشديد على ضرورة تجنب ما يخالف هذه القرارات وكل ما يتبعد عن الالتزام بالشفافية والنزاهة، المحيل إلى عرقلة عمل المؤسسة وتقويضها.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط عانت في السنوات الأخيرة من الكثير من التجاذبات السياسية، ما أثر سلباً على سير عملها، علاوةً على الإيقافات المتكررة للحقول والموانئ النفطية جراء الاشتباكات حيناً والصراع السياسي والانقسامات الحادة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار في الدولة الليبية، في الكثير من الأحيان.

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