وزارة النفط تستنكر تدخل عدد من السفارات في الشأن الليبي وتعتبره تهديدا لقطاع الطاقة

استنكرت وزارة النفط والغاز البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة وألمانيا وإيطاليا بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرته تدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا، حسب وصفها.

وذكرت الوزارة أن بيان هذه السفارات هو محاولة للهيمنة على سلطة القرار في ليبيا، وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية، وهو أمر يستفز المشاعر الوطنية ويخلق روحا عدائية ستؤدى بالضرورة إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.

وأشارت الوزارة إلى أن تكرار صدور بيانات عن هؤلاء السفراء لدعم وحماية المؤسسة الوطنية للنفط وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة من أي محاولة لبسط سيادتها الوطنية على مؤسساتها، يعد إخراجا لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري.

وأكدت الوزارة أنها ستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة لتوضح لهم ما تشكله مثل هذه البيانات من تهديد لقطاع النفط الليبي الذي سيعود أثره بالضرر على الشعب، وستطلب منها التدخل بمخاطبة الدول التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وما تراه من أعمال مناسبة تتسق ومصلحة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن التهديد الحقيقي هو التدخل المستمر في شؤون البلاد من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية.

