شركة البريقة تكشف أسباب إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية

طرابلس 25 فبراير 2022 (وال)- قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن السبب الذي دعاها لإيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية؛ راجعا لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني لشركة الشرارة.

وأضافت شركة البريقة – في بيان لها اليوم – بأن تابعت الإعلان الذي نشرته شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية عبر صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الإجتماعي، والذي أعلنت فيه بأن شركة البريقة لتسويق النفط قررت إيقاف تزويد كافة محطات توزيع الوقود التابعة لشركة الشرارة بدون مبرر وإن الوضع القانوني لشركة الشرارة سليم.

وأكدت البريقة في بيانها رفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى الأربع والعشرين ساعة، بما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي اختناقات أمام محطات توزيع الوقود، حتى يتم تسوية الأوضاع القانونية لشركة الشرارة والذي بات وشيكاً حسب قولها، مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها تطبيقاً لصحيح القانون، وفق نص البيان.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز كافة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة وبكميات كبيرة في كافة مخازنها. (وال)

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