مجموعة من السفارات يصدرون بياناً بخصوص إحترام وحدة ونزاهة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط

أصدرت مجموعة من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيان يحثون من خلاله جميع الجهات الفاعلة على إحترام وحدة ونزاهة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط.

وذلك للحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة والتي مقرها طرابلس ، كما يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين .

وأضاف البيان بأننا نقدر إلتزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية، ونحذر من الأعمال التي تقوض المؤسسة ، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة ، 2441 ، ( 2021 ) 2571 و 2146 ( 2014 ).

وفي ختام البيان تم التشديد على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها .

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