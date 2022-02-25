رفض دعوة تحكيمية من شركة تراستا ضد المؤسسة الوطنية للنفط

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قضت دعوة تحكيمية عرضت أمام غرفة التجارة الدولية برفض الدعوة المرفوعة من شركة تراستا ضد المؤسسة الوطنية للنفط.

واوضحت المؤسسة أن شركة تراستا حاولت عرقلة حق المؤسسة في شراء حصة تراستا.

هذا واعلنت المؤسسة أنها أستأنفت حقها في شراء حصة الشركة البالغة 50% في شركة ليركو.

وتعد شركة ليركو هي شركة مشتركة والمشكلة لتشغيل مصفاة رأس لانوف وفقا لبنود الاتفاقية المنظمة للشركة المشتركة.

وفي سياق ليس ببعيد حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحثت في بيان مشترك جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة المتعددة.

وشددت السفارات على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأكد البيان. أن عدم انقطاع عمليات المؤسسة يعود بالفائدة على جميع الليبيين معلنة تقديرها التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية.

في حين افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأثنين حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي في منطقة الحمادة.

واوضحت شركة الخليج العربي للنفط أن الحقل سينتج 14 ألف برميل نفط و6 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.

في حين افادت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاجه مستقبلا عبر حفر آبار جديدة، 40 ألف برميل يوميا.

ويقع الحقل شمال حوض غدامس على مسافة 250 كيلو متر جنوب العاصمة طرابلس وبدءت أعمال الحفر صيف 2005.