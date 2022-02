الوطنية للنفط تستأنف شراء حصة شركة تراستا الإماراتية في ليركو

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط باستئنافها لممارسة حقها في شراء حصة شركة “تراستا” الإماراتية في الشركة اللیبیة الإماراتیة لتكریر النفط “ليركو” المشغلة لمصفاة رأس لانوف والبالغة 50%.

وأوضحت المؤسسة في بيان مقتضب لها، أن شركة “تراستا” حاولت عرقلة ممارسة حقها في شراء الحصة في دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية، التي انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات الشركة الإماراتية ومؤيد لحق المؤسسة في شراء هذه الحصة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في يناير 2018 أنها ربحت قضيتي تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة “تراستا” التابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية والشركة الليبية الإمارتية لتكرير النفط المالكة والمشغلة لمصفاة رأس لانوف.

وقالت المؤسسة إن تراستا وليركو باشرتا إجراءات التحكيم ضدها منذ أواخر 2013 واستغرق البت في القضيتين أكثر من 3 سنوات وأصدرت هيئتا التحكيم المشكلتين للبت في النزاع حكمها النهائي، حيث قضت برفض كافة طلبات التعويض التي تقدمت بها ليركو والتي تبلغ 812 مليون دولار وحكمت لصالح المؤسسة بمبلغ يقارب 116 مليون دولار مع الفوائد.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

