سبب ازدحام محطات الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى عادل بن دردف. عدم وجود أي نقص في الوقود في خزانات موقع مستودع رأس المنقار.

وأوضح بن دردف لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن سبب الأزمة في انفراج تام. والسبب كان أن شركات التوزيع لم تسحب الكميات بالكامل. لافتاً أن شركة البريقة تعمل وفقاً شحنات متفق عليها مسبقاً. وحالياً لا توجد أي مشكلة.

وأضاف أن تخوف المواطن من نقص الوقود هو الذي سبب الإرباك. وحالياً الباخرة التي من المفترض أن تضخ لا يوجد مكان لإفراغ شحنتها بسبب امتلاء الخزانات.

وأشار بن دردف، إلى أن وقف شركة البريقة لتسويق النفط تزويد كافة محطات التوزيع التابعة لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية. راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني لشركة الشرارة الذهبية.

وأوضح أنه من منطلق المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها فإن البريقة تنأي عن أي صراعات قائمة. وأنها في تواصل مستمر مع الجهات السيادية، وسيتم توزيع حصتها لشركات الراحلة وليبيا للنفط والطرق السريعة. حتى يتم تسوية الأوضاع القانونية لشركة الشرارة الذهبية.

وطمئن مسؤول مكتب الإعلام بالبريقة المواطنين أن الوقود متوفر، مطالباً إياهم بعدم الازدحام بمحطات الوقود. فالمخزون متوفر في الخزانات، ويتم تزويد المحطات على مدار الـ 24 ساعة، حتى لا تحدث أي مختنقات.