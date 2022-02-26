خاص.. القائم بأعمال السفارة بالوكالة بأوكرانيا يوجه مراسلة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بشأن المبلغ المطلوب لترحيل الليبيين العالقين بأوكرانيا

تحصلت صدى الاقتصادية على مراسلة حصرياً من القائم بأعمال السفارة بالوكالة بأوكرانيا “عادل بن عيسى” إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بخصوص أن المبلغ المطلوب 2 مليون ومئة ألف دولار وذلك لترحيل الليبيين العالقين بأوكرانيا .

حيث ذكر بالمراسلة بأن العدد المستهدف للترحيل إذا ما حدث اجتياح جزئي أو كلي للأراضي الأوكرانية من قبل القوات الروسية، في حدود (2000) مواطن ليبي، والتكلفة التقديرية من واقع أسعار مكاتب النقل والحجز للشخص الواحد (مرفق طيه) في الظروف الطبيعية تقدر كقيمة تذكرة السفر لشخص واحد حتى ليبيا 800 دولار.

وكذلك الإيواء من يوم إلى يومين 125، ومصاريف تجميع ونقل المواطن من محل إقامته إلى المطار 50 دولار، وقيمة تحاليل PCR للشخص الواحد 30 دولار.

كما أن ذلك مع مراعاة إضافة قيمة للمصاريف غير المنظورة والطارئة، كالاسعافات والخدمات الطبية السريعة، أي فأن مجموع القيمة المالية المطلوبة وفق التقديرات أنفة الذكر فقط 2 مليون ومئة ألف دولار .

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